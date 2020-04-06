خرقت الحجر الصحي.. استقالة رئيسة الخدمات الصحية في اسكتلندا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن "الاندبندنت"

استقالت رئيسة الخدمات الطبية في اسكتلندا، الدكتورة كاثرين كلادوود، من منصبها في الحكومة، بعد أن انتهكت الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا، عندما زارت منزلها الثاني في بلدة فايف.

ووافقت كلادوود على الاستقالة بعد ساعات من تقديم اعتذاراتها الشديدة عن الرحلة التي قامت بها إلى البحر، وتوقفت عن اجراء مؤتمرات صحفية علنية. وقالت إنها اتخذت قرار الاستقالة بعد مناقشة مع رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجون، التي قالت ان هذه القضية تمثل "خطراً على مصداقية" النصائح التي تقدمها الحكومة للشعب. وقالت الدكتورة كلادوود "انا اسفة جدا على تصرفي والأخطاء التي ارتكبتها".

وجاء اعتذار الدكتورة كلادوود بعد أن نشرت صحيفة "سكوتش صن" صورًا لكلادوود وعائلتها بالقرب من منزلها على الساحل في فايف، والذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن ادنبرة عاصمة اسكتلندا، يوم السبت الماضي. وقامت الشرطة المحلية بزيارتها ووجهت إليها تحذيراً "حول تصرفاتها المستقبلية"، وفقاً لتصريح لشرطة اسكتلندا.

وقبلت السيدة ستيرجون، التي تعرضت للانتقادات لأنها دافعت عن كلاوود، "الاستقالة نظرا لارتكابها خطأ فادحا" ولكنها في الوقت ذاتها أثنت عليها قائلة إنها "قدمت إسهامات قيمة للصحة في اسكتلندا".

وقالت رئيس حكومة اسكتلندا "من الواضح أن هذا الخطأ الذي ارتكبته كاثرين واعتذرت عنه بشدة يمكن أن يقوض الثقة بالنصائح التي تقدمها الحكومة من أجل صحة العامة. وهو خطر نحن غير مستعدين لتحمله"، واضافت "ساهمت كاثرين في إحداث تغييرات في الطريقة التي يمارس فيها الطب في اسكتلندا وخاصة استخدام خبرتها للتركيز على صحة النساء. ولن أنسى القول إننا سنشتاق إلى نصائحها للرجال بشأن فيروس كورونا، ولهذا السبب بالذات أريدها ان تعمل لفترة انتقالية في الايام المقبلة".