قرقاش: الإمارات تتعامل مع أزمة كورونا بمنطق التضامن الإنساني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات تتعامل مع أزمة كورونا بمنطق التضامن الإنساني، وللأسف هناك بعض الدول، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «اجتماع مجلس الوزراء عن بعد هذا الصباح استعرض خطوات الإمارات المستمرة في التعامل مع هذا الوباء الذي يهدد العالم بأكمله، ويبرز بصورة جلية التعامل الإنساني للدولة مع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف«هنيئاً للإمارات قيادتها الرشيدة، والمبادئ التي تأسست عليها.»

وقال قرقاش في تغريدة ثانية«بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة.»

وتابع«أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة.»

