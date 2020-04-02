نحو 50 ألف وفاة في العالم جراء وباء "كورونا"

المصدر: باريس - أ ف ب

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 47993 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسمية الخميس.

وتم تسجيل أكثر من 944030 حالة رسمياً في 187 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الواقع إذ إن عددا كبيرا من الدول لم يعد يجري فحصا إلا للمصابين الذين تستوجب حالتهم علاجا في المستشفيات. وحتى الآن تماثل 182700 شخص على الأقل للشفاء.

وتسجل إيطاليا التي أعلنت أول وفاة مرتبطة بوباء كوفيد-19نهاية فبراير، أكبر عدد من الوفيات مع 13155 من أصل 110574 إصابة. وذكرت السلطات الإيطالية أن 16847 شخصا تماثلوا للشفاء.

وبعد إيطاليا الدول الأكثر تضررا بالفيروس هي إسبانيا مع 10000 وثلاث وفيات من أصل 110238 حالة والولايات المتحدة مع 5137 وفاة (216721 حالة) وفرنسا مع 4032 وفاة (56989 حالة) والصين القارية مع 3318 وفاة (81589 حالة).

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الفيروس نهاية كانون الأول/ديسمبر 81589 إصابة (35 حالة جديدة بين الأربعاء والخميس) منها 3318 وفاة (ست وفيات جديدة) و76408 حالة شفاء.

لجهة عدد الحالات، تعتبر الولايات المتحدة في المقدمة مع تسجيل 216721 إصابة رسميا منها 5137 وفاة و8672 حالة شفاء.

وفي "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة أعلن عن وفاة شخصين جراء الفيروس.

وسجلت أوروبا الخميس 34574 وفاة من أصل 508577 حالة والولايات المتحدة وكندا 5248 وفاة (226247 حالة) وآسيا 3994 وفاة (111877 حالة) والشرق الأوسط 3298 وفاة (62809 حالة) وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 615 وفاة (22157 حالة) وافريقيا 237 وفاة (6416 حالة) واوقيانيا 27 وفاة (5949 حالة).

واعدت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب "فرانس برس" لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.