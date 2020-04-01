إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أمس، حالة الطوارئ في البلاد، وسط ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، في رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، لكنه تجاهل الدعوات لفرض إجراءات عزل شامل. ولم يعرض الرئيس تفاصيل تذكر حول حالة الطوارئ، باستثناء الدعوة للتشدد في تطبيق التباعد الاجتماعي، لكنه أعلن عن 1.5 مليار دولار من المساعدات الاجتماعية، وإجراءات الدعم، للعمال ذوي المداخيل المنخفضة. وقال ويدودو، للصحافيين: «للتغلب على تداعيات (كوفيد-19)، اخترنا تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع». وأضاف: «يجب أن نتعلم من تجارب دول أخرى، لكن لا يمكننا اعتمادها، لأن لكل دولة خصائصها». والثلاثاء أعلنت السلطات وفاة 136 شخصاً بالفيروس، و1528 حالة إصابة مؤكدة.