الامير تشارلز يخرج من "العزل الصحي"

المصدر: ترجمة - حسن عبده حسن

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، خرج من عزلته الذاتية مع زوجته كاميلا، بعد أن أبلغه الاطباء إن إصابة كورونا التي كشفت عنها الفحوصات كانت خفيفة. وقال المتحدث باسم الامير "انه بعد أن استشار تشارلز طبيبه خرج الامير الان من عزلته الذاتية" مضيفا، إن العزلة التي استمرت 7 ايام فقط، كانت متوافقة مع الانظمة الطبية والحكومية.

واتضح، أمس، أن أحد العاملين في خدمة الملكة البريطانية كان مصابا بفيروس كورونا، مما زاد من المخاوف على الملكة البريطانية. وقال قصر باكنغهام إن الملكة البالغ عمرها 93 عاماً كانت في صحة جيدة.

وتم عزل خادم الملكة في حجر صحي وفق ما ذكرته صحيفة "صن اف صاندي". وكان تشارلز الذي شاهد أمه اخر مرة في 12 مارس قد أثبتت الفحوص انه مصاب بالفيروس.

وتمت ترقية الخادم إلى العمل مقربا من الملكة قبل 6 أشهر وهو يعمل في مسكنها الخاص في قصر باكنغهام. وقال مصدر من القصر "الجميع يشعرون بالخوف ليس فقط على أنفسهم، وإنما على الملكة وزوجها الذي يبلغ عمره 98 عاما"