ممرضة تكشف مأساة وفيات "كورونا" من داخل "المشرحة" في نيويورك

سربت ممرضة أميركية في مستشفى في مدينة نيويورك، صورة لشاحنة عبارة عن مشرحة مؤقتة وملقى بها العدد من جثث ضحايا فيروس "كورونا المستجد".

وقامت الصحافية الأميركية مريم إلدر، بنشر الصورة في تغريدة على حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "أرسلت لي ممرضة صورة مأساوية تظهر حجم أزمة الفيروس التاجى. أرادت أن يرى الناس الحقيقة المخيفة لما نتعامل معه".

وقامت إلدر بنشر تقرير صحفي في موقع "Buzz feed" حول قصة الصورة التي سربتها الممرضة (38 عاماً) والتي طالبت عدم الكشف عن اسمها أو اسم المستشفى الذي تعمل به.

ووفقاً لما نقلته إلدر عن الممرضة فإن صور جثث الضحايا التقطتها الممرضة أمس الأحد، بعد أن أنهت عملها، في محاولة منها كشف حقيقة ما يحدث داخل المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء كورونا.

ونقلت إلدر عن الممرضة أن واحدة من الفظائع الفريدة العديدة للفيروس هي أن ضحاياه يضطرون في كثير من الأحيان إلى الموت بمفردهم، معزولين عن الأقارب والأصدقاء، بسبب ارتفاع معدل الإصابة.

