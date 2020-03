خطأ لترامب يتسبب في شهرة شاب سعودي

تسبب خطأ في تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في شهرة شاب سعودي، بعد أن أخطأ ترامب في الاشارة إلى هيئة الغذاء والدواء الأميركية المعروفة اختصاراً بـ(FDA)، ليقوم بالإشارة إلى حساب شاب سعودي يدعى أبو الفدا، واسم حسابه متطابق مع اختصار اسم هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وهو @FDA.

وكان ترامب يهدف من وراء التغريدة إلى مطالبة الهيئة بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، إلا أن التغريدة أصبحت حديث السعوديين على "تويتر"، فيما جنى أبو الفدا عدداً كبيراً من المتابعات والشهرة.

وحساب الشاب السعودي ليس مشهوراً، حيث يقدم مقاطع مصورة، وبعد تغريدة ترامب انطلقت تعليقات على "تويتر" بعضها كان ساخراً، حيث اعتبرت "أبو الفدا" منقذاً للأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب فيروس "كورونا".

Highly recommended by Governor @MikeDeWine of Ohio. @FDA must move quickly! https://t.co/pLpI4CSs9H