ترامب: نعمل مع الصين بشكل وثيق لمكافحة كورونا

المصدر: بكين - وكالات

أكد الرئيس الأميركي إن بلاده والصين «تعملان معا بشكل وثيق» من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة.

وغرد ترامب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنه والرئيس شي أجريا «محادثة طيبة للغاية» وأنهما ناقشا «بالتفصيل، فيروس كورونا الذي يعصف بأجزاء شاسعة من كوكب الأرض.»

وقال الرئيس الأميركي: «مرت الصين بالكثير وتوصلت إلى فهم قوي للفيروس. نعمل معا بشكل وثيق. عظيم الاحترام.»

وكان ترامب الذي كان يصر حتى وقت قريب على تسمية فيروس كورونا،«الفيروس الصيني»، قال الخميس:«لا يعرف المرء أعداد فيروس كورونا في الصين».

وأضاف الرئيس الأميركي قبل المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني:«لا يستطيع المرء أن يقول ما إذا كانت الصين تقوم باختبارات أم لا.»

يأتي ذلك بعد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما،«الاتحاد لمكافحة» وباء كوفيد 19، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة.

وأكد شي أيضاً وفق قناة «سي سي تي في» العامة أن «الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ».