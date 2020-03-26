بسبب كورونا.. فرنسا تسحب قواتها من العراق

المصدر: سكاي نيوز

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، مساء أمس، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق، حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، في هذا البلد.

وذكرت رئاسة الأركان، في بيان، أنّه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرر التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن لمكافحة المتشددين، تعديل حجم انتشاره في العراق، وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً، لاسيّما بالنظر إلى الأزمة الصحية".

وأضافت أنه بناء عليه "قررت فرنسا أن تعيد إلى الوطن، حتى إشعار آخر، جنودها المنتشرين في العراق"، والبالغ عددهم تقريباً 200 عسكري، بعضهم يشارك في تدريب القوات العراقية، والبعض الآخر في رئاسة أركان قوات التحالف في بغداد.

وقال المتحدّث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، الكولونيل فريديريك باربري، إنّه اعتباراً من هذا الخميس، الموعد المقرّر لبدء الانسحاب، "لم يعد هناك جنود يعملون في إطار عملية شمال بالعراق".