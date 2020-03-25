الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمكافحة كورونا

المصدر: جنيف - وام

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن إطلاق خطة للاستجابة العالمية بملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحثت حكومات الدول على الالتزام بتقديم الدعم الكامل لها والاستمرار في تمويل نداءات الاستجابة الإنسانية القائمة.

وحذرت المنظمة الدولية من أن التخلي عن مساعدة البلدان الضعيفة يمكن أن يعرض الملايين من الأشخاص للخطر وقد يتسبب في جعل الفيروس القاتل حرا في الدوران حول العالم.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ نهج عالمي وليس مكافحة الوباء من خلال الدول منفردة، منوهة أن وكالاتها واتحاد المنظمات غير الحكومية سيلعبون دورا مباشرا في تنفيذ خطة الاستجابة تلك، وأشارت إلى أنها ستنفذ عبر أميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، محذرة من أن عدم مساعدة أفقر البلدان على حماية أنفسها سيؤدي إلى فشل الدول الأخرى في حماية شعوبها.

وأوضحت الأمم المتحدة أن التمويل سيتم استخدامه في مد الدول بالمعدات المختبرية الأساسية لفحص الفيروس والإمدادات الطبية وتركيب محطات غسيل اليدين في المخيمات والمستوطنات إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية عامة حول كيفية الحماية وإنشاء جسور جوية ووسائل اتصال في جميع أنحاء افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لنقل العاملين في المجال الإنساني وكذلك الإمدادات.