أميركا توجه اتهامات جديدة للصين بسبب "كورونا"

وجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتهامات جديدة للصين، قائلا إنها أخفت المعلومات بشأن كورونا عن الجميع بدلاً من بذل الجهود في منع انتشاره حول العالم.

ونقل موقع وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تصريح بومبيو بشأن مرض "كوفيد-19" والصين، "لقد حاولوا (السلطات الصينية) إخفاء المعلومات (عن الفيروس) بدلا من محاولة قمعه، الأمر الذي طلبه العالم أجمع".

وتابع الوزير: "لم يتخذ الحزب الشيوعي الصيني الخطوات الصحيحة وعرَّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر نتيجة لذلك".

.@SecPompeo on China and #COVID19: They tried to suppress this information instead of trying to actually do the work to suppress the virus, which is what the world demanded. The Chinese Communist Party didn’t get it right and put countless lives at risk as a result of that. pic.twitter.com/bxUMnHPvQm