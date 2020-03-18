عدنان الزرفي.. في سطور

المصدر: بغداد - وكالات

ولد عدنان الزرفي في محافظة النجف عام 1966، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في المدينة.

يحمل بكالوريوس في الشريعة من جامعة الكوفة، كما حصل على الماجستير من جامعة الكوفة أيضاً.

انتمى لحزب الدعوة في عام 1983، ثم اعتقل وحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن أبوغريب عام 1988.

بعد أحداث عام 1991 وانسحاب الجيش العراقي من الكويت، هرب من السجن، واشترك في الانتفاضة الشعبية في النجف، حيث أصيب خلالها.

بعد سقوط نظام صدام حسين، أسس حركة الوفاء العراقية 2004، وسافر لاجئاً من عام 1994 وحتى 2003 إلى الولايات المتحدة.

أصبح محافظاً لمدينة النجف بين عامي 2004-2005، ثم عضواً في مجلس المحافظة ورئيس كتلة الوفاء للنجف عام 2006.

أعيد انتخابه محافظاً للنجف بين عامي 2013 و2015.

كما شغل الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وهو حالياً نائب في البرلمان العراقي.