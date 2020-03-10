رئيس المخابرات المصرية يلتقي البرهان وحميدتي وحمدوك بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، كل على حدة، بالقصر الجمهوري، مدير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل.

وأوضح الفريق أول جمال عبدالمجيد، مدير المخابرات الوطني في السودان، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عبدالفتاح البرهان، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبان عبدالمجيد أن الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني، أول من أمس، ودعمها لاستقرار السودان.

وأضاف مدير المخابرات الوطني أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.