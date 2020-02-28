حكومات العالم تكثف الاستعدادات لمواجهة «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

كثّفت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إجراءاتها، أمس، لمواجهة وباء كورونا الذي يلوح في الأفق مع تزايد عدد حالات الإصابة خارج الصين، مصدر التفشي، للمرة الأولى، بما يتجاوز ارتفاعها داخل البلاد.

وأطلقت أستراليا إجراءات طوارئ، ورفعت تايوان مستوى الاستجابة للوباء إلى أعلى درجة، بعد يوم من تكليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بالاستجابة الأميركية للأزمة الصحية العالمية التي تلوح في الأفق.

وأرجأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة للحد من تفشي الفيروس، الذي انتشر بعيداً عن الصين، التي نشأ فيها في أواخر العام الماضي، فيما يبدو في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إن بلاده، التي سجلت 23 حالة إصابة، تعمل على أساس تفشي وباء بالفعل، وتلقت المستشفيات أوامر بتوفير الإمدادات الطبية الكافية، ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي في كانبيرا «كل المؤشرات تدل على أن العالم مقبل على مرحلة انتشار وبائي لفيروس كورونا».

وأضاف «نتيجة لذلك اتفقنا اليوم على خطة استجابة طارئة لفيروس كورونا، وبدأنا في تنفيذها».

وأصاب الفيروس أكثر من 80 ألف شخص، وأزهق أرواح نحو 2800، غالبيتهم العظمى في الصين. ولا يُعرف الكثير عن الفيروس، لكن من الواضح أن تداعيات تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمدة شهر أو أكثر واسعة النطاق.

ويماثل الانتشار السريع للفيروس في مناطق مختلفة، منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، في الأيام الأخيرة، تعريف الوباء العالمي، ما يزيد من القلق.

وتفيد إحصاءات «رويترز» بأن هناك 3246 حالة خارج الصين، منها 51 وفاة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدنمارك أكدت أول حالة إصابة لرجل عاد من عطلة تزلج على الجليد في إيطاليا، وأعلنت إستونيا أول حالة إصابة لرجل عائد من إيران.

وأكدت البرازيل أول إصابة في أميركا اللاتينية، الأربعاء، في حين أعلنت دول عديدة أخرى، منها باكستان ورومانيا والجزائر، حالات إصابة أولى.

وسجلت الصين 433 حالة إصابة جديدة أمس، بالمقارنة مع 406 حالات أول من أمس.

وسجلت كوريا الجنوبية 334 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد 1595 حالة، وهو أكبر عدد خارج الصين.

وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء «هناك فرصة بأن يتفاقم الوضع بشكل كبير».

وأضاف «لكن لا شيء مستبعداً»، وكلف نائبه مايك بنس تنسيق مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتابع أنه رغم أن الحالات المسجلة محدودة بـ60 إصابة، فإن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة الوباء «على مستوى أكبر»، موضحاً أنه سيقرر «في الوقت المناسب» فرض قيود جديدة من وإلى المناطق الموبوءة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذير سفر جديداً لكوريا الجنوبية، بعد أن أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أول حالة إصابة بين صفوفه، وهو جندي (23 عاماً) متمركز في مدينة دايجو في كوريا الجنوبية.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية كذلك إصابة عدد من أفراده.

وقالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الجديدة بلغ 29 حالة أمس، وهو أقل معدل يومي منذ 28 يناير. وقتل الفيروس 2744 شخصاً في الصين حتى الآن، معظمهم في إقليم هوبي.

وأعلنت إيطاليا عن 100 حالة إصابة جديدة، ليزيد إجمالي عدد المصابين على 400 في أكبر مركز انتشار للمرض في أوروبا، وبلغ عدد الوفيات 12 حالة.

وارتبطت العديد من حالات الإصابة في الشرق الأوسط بإيران، التي قالت أمس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون الرسمي «خلال الساعات الـ24 الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة).. وصل عدد الوفيات إلى 26».

وأعلن العراق عن ست حالات إصابة وأول حالة في العاصمة بغداد لرجل كان في إيران. وحظر العراق التجمعات العامة، ودخول المسافرين من الكويت والبحرين، بسبب انتشار الفيروس.

وفي جنيف، حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، المجتمع الدولي على التضامن مع ذوي الأصول الآسيوية، الذين يتعرضون للتمييز وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

- عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران يصل إلى 26.

- كوريا الجنوبية تتجاوز الصين في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.