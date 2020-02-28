مجلس الأمن يؤكد المسؤولية الدولية تجاه معاهدة عدم انتشار «النووي»

المصدر: نيويورك - وام

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، جميع الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية، إلى التعاون في تسهيل إحراز تقدم في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدين على المسؤولية المشتركة التي تقع على الدول كافة لتحقيق أهداف مستقبل المعاهدة.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره أعضاء المجلس في أعقاب اجتماعه بكامل هيئته، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لدخول المعاهدة حيز النفاذ.

وتركز الاجتماع على الاستماع إلى إحاطتين من الممثل السامي للأمم المتحدة لنزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، والرئيس المعين لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية السفير غوستافو زلاوفنن، حول الجهود المعنية بتنفيذ المعاهدة والتحديات الراهنة لها.

وأكد البيان على أن معاهدة عدم الانتشار تظل حجر الزاوية لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.