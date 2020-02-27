مسؤول أميركي: المانحون يعتزمون وقف المساعدات لمناطق الحوثيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.

وكانت مصادر في وكالات إغاثة، قالت لـ«رويترز» هذا الشهر، إن السلطات الحوثية في شمال اليمن تعرقل الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حد لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات، وأكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال المسؤول: «ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططاً لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلاً لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضي وما شابه».

وأضاف: «الجميع يدرس إطاراً زمنياً مدته شهر أو شهران، تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج».

وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتقول إن الملايين على حافة المجاعة، ولم ترد المنظمة الدولية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تعتزم وقف بعض العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي ظروف العمل الآخذة في التدهور، وعدم صدور تصاريح السفر، وقيوداً أخرى على توصيل المعونات، وقال مسؤول وزارة الخارجية الأميركية: «لم يعد من الممكن التغاضي عن هذا».

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين، الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.

وقالت القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة، بوجا جونجونوالا: «نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا، بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة».

‬ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، على قرار حظر إرسال أسلحة للحوثيين لعام آخر، وأيدت 13 دولة القرار وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وعبر المجلس في نص القرار عن «قلقه البالغ من الوضع الإنساني المدمر في اليمن، ومن جميع حالات الإعاقة غير المبررة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون».

• استثناء برامج إنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى من قرار تعليق المساعدات.