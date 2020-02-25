حسني مبارك.. محارب حتى النهاية

المصدر: إعداد: سمير سعيد

رحل الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، و10 أعوام بين المحاكم والمستشفيات، إثر ثورة شعبية تفجرت في مصر يوم 25 يناير 2011، واضطرته للتنحي يوم 11 فبراير من نفس العام، في حدث تاريخي.

وعقب تنحيه عن الحكم رفض الهروب خارج مصر بعد تقديم العديد من الدول عروضاً لاستضافته، ولكنه بسبب طبيعته كمحارب فضل الاستمرار بمصر ومواجهة جميع الاتهامات التي لاحقته.

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.

ولد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928 بكفر المصيلحة بمحافظة المنوفية؛ تخرج في الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

كان مبارك قائداً للقوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وصاحب أول ضربة جوية هزت إسرائيل وأصابتها بالذعر وأفقدتها السيطرة، والتي كان لها دوراً كبيراً في انتصار المصريين، حتى عُرف بلقب "صاحب الضربة الجوية"، وتحقق النصر حينها.

في عام 1975 اختاره الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981، تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي؛ وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات 2005، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها.

تعتبر فترة حكمه حتى تنحيه عن الحكم في 11 فبراير عام2011، رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد سلطان عمان، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.

استكمل مبارك مفاوضات السلام التي بدأها الرئيس الراحل السادات مع إسرائيل ثم استرجع ما تبقى منها، وهو منطقة طابا، عبر التحكيم الدولي عام 1989.

نجح مبارك في إعادة العلاقات المصرية - العربية التي تقطعت أوصالها بسبب الخلافات بين معظم الدول العربية وبين الرئيس الراحل السادات إثر توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل، وعاد مقر جامعة الدول العربية إلى القاهرة عام 1990 بعد 11 عامًا من نقله إلى تونس.

وفي أغسطس 1990 أمر بمشاركة الجيش المصري بقوة (40 ألف جندي) في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

وكان يوم الـ25 من يناير لعام 2011 مفصليا في حياة مبارك، فكانت القشة التي قسمت سلطته، حيث تظاهر معارضو الحكومة في أنحاء مصر.

ويحسب لمبارك أنه اختار أن يتنحى عن الحكم دون إراقة المزيد من الدماء، ففي 11 فبراير من نفس العام، أعلن نائبه عمر سليمان على التلفزيون الرسمي أن مبارك تخلى عن منصبه وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

وفي نفس الشهر (فبراير)، أصدر النائب العام قرارا بمنع مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم، في إطار التحقيق في مجموعة من قضايا الفساد التي لاحقته وعائلته.

وظل مبارك يتردد على المستشفيات بعد استجوابه من قبل النيابة العامة في أبريل 2011، حتى صدر أمرا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات بسوء استغلال السلطة خلال عهده، والاستيلاء على المال العام، وقتل محتجين.

وأدين مبارك في قضية القصور الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه تخليه عن أي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية (16 أبريل 1975 – 14 أكتوبر 1981) ثم رئيس الجمهورية (14 أكتوبر 1981 – 11 فبراير 2011).

وكان الظهور المباشر على التلفزيون الرسمي لمبارك ونجليه علاء وجمال أمام محكمة في القاهرة حدثا هاما للمصريين، حيث أذيع استجواب مبارك ونجليه في قضية قتل المحتجين.

كما ظهر مبارك على الهواء مباشرة في جلسة أخرى ذات علاقة بمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام الحدود المصرية في جمعة الغضب (28 يناير 2011).

واشتهر مبارك بعدة مشاريع قومية، وكانت له شهرة طاغية في العالم العربي، بسبب سياساته الخارجية التي يرى البعض أنها كانت معتدلة، وحافظت على علاقات جيدة مع غالبية الدول في الشرق الأوسط.

وطيلة فترة حكمه، كان مبارك حليفا وثيقا للولايات المتحدة، ومناهضا للتطرف في المنطقة، وحارسا للسلام بين مصر وإسرائيل.