بالفيديو.. "القرود الحكيمة" هدية الهند لترامب في زيارته

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى مدينة أحمد اباد في غرب الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.

اصطفت حشود خارج الاستاد لتحية الرئيس الأميركي حتى قبل وصوله، ومن المقرر أيضا أن يشمل استقبال ترامب عرضا على الطريق وحفل استقبال في استاد للكريكت يسع 110 آلاف من الحضور ويقال إنه الأكبر في العالم.

وقبل وصوله كتب ترامب تغريدة بالهندية قال فيها "مستعدون للقدوم للهند.. نحن في طريقنا.. سنلتقي مع الجميع بعد ساعات قليلة".

واصطحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا ترامب في جولة في المقر الرئيسي للمهاتما غاندي والمعروف بـ"سابارماتي الأشرم".

حيث قام مودي بإهداء ترامب تماثيل القرود الثلاث الشهيرة والمعروفة بـ"القردة الحكيمة الثلاث".

وشاهد ترامب وزوجته كيف تتم عملية حياكة النسيج من خلال آلة حياكة قديمة موجودة في المقر.

