شهيد في القدس قرب باب الأسباط.. والاحتلال يعتقل والده وأشقاءه

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الشاب يوسف زعاترة (33 عاماً)، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد زعاترة، وداهمت منزله واستجوبت أهله ثم اعتقلت والده وأشقاءه، وسيّج مستوطنون مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط باب الأسباط، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة، وزعمت شرطة الاحتلال أن الشاب (وهو أب لثلاثة أطفال) حاول تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.

إلى ذلك، سيّج مستوطنون، أمس، مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية،

وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المستوطنين وضعوا سياجات حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الأغوار.

وأضاف دراغمة أن المستوطنين، بهذا الإجراء، منعوا الرعاة الفلسطينيين من دخول تلك الأراضي بشكل تام.

وهاجم مستوطنون مسلحون، أمس، رعاة المواشي أثناء وجودهم في أراضيهم بقرية التوانة، في بلدة يطا جنوب الخليل، وأفاد منسق لجنة «التحدي والصمود» في جنوب الخليل ومسافر يطا، فؤاد العمور، لـ«وفا»، بأن المستوطنين هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، وسط حماية من جيش الاحتلال.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، إن ممارسات المستوطنين المدعومة من قوات الاحتلال تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.

وتطرق التقرير الأسبوعي، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال شرعت بإعداد الخطط، لبناء مستوطنة جديدة على أراضي المطار، وصولاً لجدار الضم والتوسع، الذي سيكون حداً فاصلاً بين المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها بالكامل.

وبحسب التقرير، يقوم المشروع على نحو 1200 دونم، ليشمل أكثر من 6000 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخصص لمناطق تشغيل، وفندق، وخزانات مياه، وغيرها من المنشآت.

وأضاف أن سلطات الاحتلال وضعت إشارات حمراء على 21 منزلاً فلسطينيا قائمة منذ سنوات طويلة سيجري هدمها، تمهيداً لإقامة أجزاء من المشروع الاستيطاني فوقها، كما سيتم انتزاع ملكية الأراضي المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع الاستيطاني.

وتابع أن المشروع يشمل أكثر من 6000 وحدة استيطانية، إلا أن الخطة التطويرية له، لعام 2030، سترفع العدد إلى 11 ألف وحدة استيطانية في غضون سنوات قليلة، حيث إن هذه المستوطنة ستشكل تكتلاً استيطانياً ضخماً، على غرار «معاليه أدوميم» شرق المدينة، والتجمع الاستيطاني «كفار عتصيون» جنوباً.

وفي سياق حملته لانتخابات الكنيست بالثاني من مارس المقبل، أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وضع خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، 2200 منها في مستوطنة «هارحوماه»، المقامة على أراضي جبل أبوغنيم جنوب القدس، و3000 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات همتوس» على أراضي بلدة بيت صفافا.

• 21 منزلاً فلسطينياً وضع عليها الاحتلال إشارات حمراء، تمهيداً لهدمها من أجل مشروع استيطاني.