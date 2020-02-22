السودان.. «ربكة» في خطاب حمدوك تتسبّب في بث الكواليس «على الهواء»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

شهد خطاب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي بثّ في الساعات الأولى من صباح اليوم «ربكة» كبيرة، بحسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم السبت.

وحسب موقع «باج نيوز»، أشارت الصحيفة إلى أن «الربكة» تمثّلت في بث كواليس الخطاب على الهواء مباشرةً، قبل إجازة بثه، حيث كان من المقرّر أنّ يتمّ تسجيله ومن ثم بثه عبر تلفزيون السودان، إلاّ أنّ وكالة السودان للأنباء «سونا» عبر قناتها على اليوتيوب، وعدد من القنوات العالمية قاموا ببث كواليس الخطاب.

وقالت الصحيفة إنّ البث أظهر رئيس الوزراء صامتًا لمدة 17 ثانية، ومن ثم قال مبتسمًا «نبدأ، حتشطبوا الفات داك.. حتعملوا فيهو أيه؟، كويس؛ طيب».

هذه اللحظات التي بثت قبل أن يبدأ رئيس الوزراء رسميا في تلاوة البيان، جاءت خارج إطار الخطاب لتؤكد انه لم يكن يدري انه على الهواء مباشرة.. وفي ذات الوقت حملت الكثير من علامات الاستفهام.

ورغم أن خطاب حمدوك كان قصيرا جدا، إلا أنه ركز على القمع الذي قابلت به قوات الشرطة المواكب السلمية التي شهدتها الخرطوم في «مليونية رد الجميل» يوم الخميس، وما تلاها من تصعيد ليلة الخميس ونهار الجمعة، وحوى الخطاب نقاطا مهمة أولها تكوين لجنة عليا برئاسة النائب العام للتحقيق في أحداث العنف التي صاحبت موكب «رد الجميل».

وحدد حمدوك في خطابه مدة أسبوع للجنة التحقيق لرفع تقريرها النهائي بشأن الأحداث، وأعلن رفضهم للعنف المفرط الذي تم استخدامه في تفريق الموكب، مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز.

من جهتها تقدمت وكالة السودان للأنباء «سونا» بالإعتذار لمشتركيها عن الخطأ غير المقصود الذي صاحب بث بيان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، حول استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، حيث أخطأ فريقها في بث جملة وجهها رئيس الوزراء لفريق التصوير كان ينبغي إزالتها «منتجتها» قبل البث.

ووعدت «سونا» بالتحقيق الحازم في الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.