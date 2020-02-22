الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على هاناو الألمانية

المصدر: أبوظبي، برلين ■وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي برلين صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.

ووصف الوزير التطرف اليميني بأنه أعلى تهديد أمني في ألمانيا.

وقال زيهوفر أمس: «الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع».

وأضاف زيهوفر أن هذا «ثالث هجوم إرهابي يميني (تشهده ألمانيا) في غضون أشهر قليلة»، وقال: «وضع الخطورة الذي يشكله التطرف اليميني في ألمانيا مرتفع للغاية».

وذكر زيهوفر أن لن يقبل أيضاً التهوين من مسؤولية الجاني بالإشارة إلى اضطراب نفسي، وقال: «الدافع العنصري لهذه الجريمة من وجهة نظري متوافر تماماً دون أي جدال، ولا يمكن التهوين منه بأي شكل».

يُذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي ألكسندر جاولاند نفى من قبل اتهامات من أحزاب عدة بأن حزبه يشارك على نحو غير مباشر في المسؤولية عن هذا الهجوم، متحدثاً عن «مجرم مضطرب عقلياً على نحو واضح تماماً».

من جهته قال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش، أمس في برلين استناداً إلى تقديرات أولية، إن الجاني كان على ما يبدو مصاباً بالذهان بشدة.

يُذكر أن مواطناً ألمانياً (43 عاماً) قتل لدوافع عنصرية ويمينية متطرفة تسعة أفراد منحدرين من أصول أجنبية في مقهيين بمدينة هاناو، كما قتل والدته ثم انتحر في منزله مساء أول من أمس.

- وزير الداخلية الألماني: لا يمكن التهوين من الدافع العنصري لهذه الجريمة.