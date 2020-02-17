تراجع الحصيلة اليومية لإصابات «كورونا» لليوم الثالث

المصدر: عواصم - وكالات

تراجعت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد في الصين، لليوم الثالث على التوالي، أمس، في حين حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه من «المستحيل» التنبؤ بكيفية تطوّر انتشار الوباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، 1665 شخصاً، أمس، مع وفاة 142 شخصاً إضافياً.

ويبقى القلق العالمي كبيراً من الفيروس، الذي ظهر في مقاطعة هوبي وسط الصين، في ديسمبر، مع تسجيل أول حالة وفاة خارج آسيا، أول من أمس.

وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 68 ألف شخص في الصين، لكن عدد الإصابات اليومية بوباء الالتهاب الرئوي «كوفيد-19» واصل الانخفاض.

وفي هوبي، بؤرة المرض، انخفض عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي، في حين تساوى عدد الوفيات مع تلك التي تم تسجيلها، أول من أمس، عند 139 حالة.

كما واصل عدد الإصابات الجديدة الانخفاض لليوم الـ12 على التوالي، في مناطق أخرى من البلاد.

مع ذلك حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أنه «من المستحيل التنبؤ بأي اتجاه سيتطور الوباء».

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «ندعو كل الحكومات وكل الشركات وكل وسائل الإعلام، إلى العمل معنا من أجل الإبقاء على مستوى التأهب المطلوب، من دون تأجيج الهستيريا».

وتفرض السلطات الصينية حجراً على مقاطعة هوبي، التي يقطنها 56 مليون شخص، حيث باتت منقطعة عن بقية أرجاء البلاد، في إطار الجهود الهادفة إلى احتواء انتشار الوباء.

ورغم تأكيد الصين أن الوباء تحت السيطرة، أعلنت سلطات هوبي، أمس، تعزيزاً للقيود على الحركة في كل أنحاء المقاطعة.

وتضمّ هذه التدابير الإضافية «إغلاق» المجمعات السكنية والقرى أمام الزوار غير الضروريين، و«تشديد الرقابة» على خروج السكان منها، وتوصيتهم بشراء كميات كبيرة من السلع لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وسيتم إغلاق الأماكن العامة غير الأساسية، كما يفرض عن المناطق السكنية وأماكن العمل، التي ظهرت فيها حالات إصابة مؤكدة، تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وقالت حكومة إقليم هوبي إنها ستفرض حظراً على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض.

وأضافت، في وثيقة رسمية منشورة، أن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف، وتلك التي تنقل سلعاً ضرورية، والمرتبطة بالخدمات العامة.



رئيس الصين علم ب«كورونا» مبكراً

أظهر خطاب داخلي نُشر، أمس، في صحيفة «بيبولز ديلي» التابعة للحزب الشيوعي، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة، وحث على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه. وفي خطاب ألقاه في الرابع من فبراير، قال شي إنه «أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه، في السابع من يناير الماضي». وعلى الرغم من أوامر شي، كان رد فعل مسؤولين في مدينة ووهان، بطيئاً، لاسيما إقامة مأدبة جماعية لـ40 ألف أسرة، في 18 يناير الماضي، في محاولة لدخول موسوعة «غينيس». بكين - د.ب.أ

تايوان تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة التايوانية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس «كوفيد-19» (كورونا) في أراضيها.

وقال وزير الصحة والرفاهية التايواني، شين شيه شونغ، أمام مؤتمر صحافي متلفز، إن المتوفى كان في الستينات من عمره، وتم نقله إلى المستشفى، في الثالث من فبراير، بسبب ضيق في التنفس، الذي أدى إلى تشخيصه بالإصابة بالتهاب رئوي، وتوفي أول من أمس.

وأضاف أن المتوفى كان سائق تاكسي، ولم يكن لديه أي تاريخ للسفر للخارج، غير أنه كان يعمل مع مسافرين عائدين من الصين وهونغ كونغ ومكاو. تايبيه - د.ب.أ

أول 3 حالات إصابة إسرائيلية بـ «كورونا»

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تحديد أول حالات إصابة بفيروس كورونا، بين الركاب على متن سفينة سياحية قبالة اليابان.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن الوزارة قولها إن ثلاثة إسرائيليين أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس، وتم نقلهم من السفينة «دياموند برينسيس» إلى مستشفى في اليابان. وذكرت الوزارة أنه تم إبلاغها بأن الحالات بسيطة. طوكيو - د.ب.أ

- منظمة الصحة العالمية تحذر: من المستحيل التنبؤ بأي اتجاه سيتطور الوباء.