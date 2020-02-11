لندن: «كورونا المستجد» تهديد «خطير ووشيك»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وصفت الحكومة البريطانية، أمس، فيروس كورونا المستجد بأنه تهديد «خطير ووشيك للصحة العامة»، وأعلنت اتخاذها تدابير لحماية السكان.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان «الإصابة أو نقل فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً للصحة العامة»، موضحة أنها اتخذت تدابير «لتأخير أو منع انتقال الفيروس» إلى مزيد من الأشخاص.

وفي إطار التدابير الجديدة المتخذة، أصبح بالإمكان وضع الأشخاص المصابين في الحجر الصحي بالقوة ولن يكون باستطاعتهم المغادرة ويمكن عزلهم رغماً عنهم إذا كانوا يشكلون تهديداً للصحة العامة.

وصرّح متحدث باسم وزارة الصحة «نعزز قوانيننا بهدف التمكن من إبقاء الأفراد في العزل لسلامتهم، وفي حال كان العاملون في قطاع الصحة يعتبرون أن هؤلاء قد ينقلون الفيروس إلى أشخاص آخرين».