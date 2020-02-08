محافظ النجف يطالب بضرب من يعتدي على المتظاهرين بيد من حديد

المصدر: النجف -د.ب.أ

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، أمس، القوات الأمنية العراقية بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن، والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام.

وقال الياسري في بيان صحافي: «في الوقت الذي سعت فيه الحكومة المحلية للنجف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ أمن النجف ومواطنيها، خصوصاً المعتصمين والمرابطين في ساحة الصدرين، ولكشف ملابسات ما حصل يوم الأربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والأحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين، وتسليم التقرير النهائي إلى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن وإراقة الدماء، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون».

وأوضح الياسري «نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث، وندعو أبناء النجف إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الشائعات والفتن المغرضة، والمحافظة على أمن مدينتنا والمواطنين».

وطالب «القوات الأمنية كافة بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين، وحماية ساحات التظاهر، ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن، والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام»