الجزائر تتهم أردوغان.. «أخرج حديث الرئيس تبون عن سياقه»

المصدر: الجزائر - د. ب. أ

أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «نسب فيه إلى رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».

وقالت الرئاسة الجزائرية إنها فوجئت بتصريحات الرئيس التركي الأخيرة، متهمة إياه بأنه أخرج حديث الرئيس

عبدالمجيد تبون عن سياقه.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، السبت، إن كل المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية، وجد حساسة خاصة عند الشعب الجزائري.

وأوضح البيان أن تصريحات أردوغان لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أوردت الجمعة أن أردوغان، قد طلب من الرئيس الجزائري تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان من خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: «لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر، وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر».

وأضاف أردوغان أن «الرئیس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري»، مشيرا «علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري».

وكان أردوغان التقى تبون الأحد الماضي في العاصمة الجزائرية، في مستهل جولة أفريقية قادته إلى غامبيا والسنغال.

وقال أردوغان وهو على متن الطائرة الرئاسية«الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله».