قرقاش: الدعم العربي للقضية الفلسطينية رصيد إيجابي لكنه لا يكفى لتغيير موازين النفوذ والقوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش،أن الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، لكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، مطالبا أن يخرج اجتماعي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن.

وأضاف قرقاش في تغريدة ثانية،«من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه».

