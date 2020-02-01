تعزيزات أمنية إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

عززت الشرطة الإسرائيلية وجودها في المدينة القديمة في القدس، تحسّباً لأي مسيرات عقب أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى منذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته المثيرة للجدل للسلام.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن مجموعة من الفلسطينيين تجمّعوا عقب صلاة الفجر في مجمّع الأقصى في القدس الشرقية «بدأوا مسيرة بهتافات قومية». وأضاف أن «الشرطة ردّت وفرّقت التجمّع».

وشارك آلاف الفلسطينيين في صلاة الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى.

وفي عمان، أكد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، أمس «موقف المملكة الثابت» من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق حل الدولتين. ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية». كما أكد «وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقاً لحل الدولتين».

وقال الملك إن «الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقاً للشرعية الدولية».

وأضاف أنه «سيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة».

- الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم وفق حل الدولتين.