متظاهرو لبنان يحاولون منع انعقاد «النواب» ويشتبكون مع الأمن

المصدر: بيروت - وكالات

أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت، حيث حاولوا منع النواب من عقد الجلسة التي تم خلالها إقرار موازنة عام 2020.

وتجمع عدد من المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي، في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة، وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.

وأقر المجلس الموازنة، أمس، رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، قال إن الإيرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة. وقال رئيس اللجنة لـ«رويترز» إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلاً الذي بلغ 0.6% مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة. وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات، وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب، الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه. وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال حول دستورية الجلسة، إذ إن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

- 7 % نسبة العجز المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي.