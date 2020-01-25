الأمن العراقي يداهم مخيمات الاعتصام ومقتل 4 متظاهرين

المصدر: بغداد - رويترز

قالت مصادر في الشرطة العراقية وأخرى طبية إن قوات الأمن داهمت مقر الاحتجاج الرئيسي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، وحاولت تفريق المحتجين في مدن جنوبية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.



وجاءت محاولة فض الاعتصامات بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه سيتوقف عن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة.



وبدأ أنصار الصدر في مغادرة مخيمات الاعتصام خلال الليل، ووقعت الاشتباكات بعد أن شرعت السلطات في إزالة حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، حيث يعتصم المحتجون المناهضون للحكومة منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة في بغداد.



وفي مدينة البصرة بجنوب البلاد، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن داهمت مقر الاعتصام الرئيسي المناهض للحكومة خلال الليل وانتشرت بكثافة لمنع المحتجين من الاحتشاد هناك مجددا، وأضافت المصادر أن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 16 متظاهراً في البصرة.



وذكرت مصادر أمنية وطبية أن شخصا واحدا قُتل وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب ساحة التحرير في بغداد. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاثة آخرين قتلوا وأصيب 14 في مدينة الناصرية بجنوب البلاد بعدما سيطرت قوات الأمن على جسر كان يحتله المتظاهرون منذ أيام.