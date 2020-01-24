حسني مبارك يُجري عملية جراحية.. و«علاء»: حالة والدي مستقرة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، أن والده خضع لعملية جراحية، مساء أمس الخميس.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلا: «أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

ولم يكشف نجل الرئيس المصري السابق عن تفاصيل إضافية عن الجراحة.

وخضع مبارك للجراحة في مستشفى المعادي العسكري جنوب العاصمة القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن نفى حسن الغندور، المعروف بقربه من أسرة مبارك، تعرض الرئيس السابق مبارك لوعكة صحية.

وأكد الغندور، لـ«الوطن» المصرية، أن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر من العام 2018، ظهر مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة، أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.