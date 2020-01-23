عباس يحمّل إسرائيل مسؤولية انسداد العملية السياسية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

حمّل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إسرائيل مسؤولية انسداد العملية السياسية جراء عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة برعاية دولية.

وأشار عباس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، لدى استقباله في رام الله الحاكم العام لأستراليا، الجنرال ديفيد هيرلي، إلى مواصلة إسرائيل للنشاطات الاستيطانية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والسعي لتغيير طابع مدينة القدس.

وجدّد عباس التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني، الرافض لأي محاولات لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.

من ناحية أخرى، اتهمت حركة «حماس»، أمس، الجيش الإسرائيلي بقتل ثلاثة فلسطينيين بدم بارد على مشارف قطاع غزة، والتستر خلف روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية.