إحباط مخطط إرهابي خطير لإثارة الفوضى في ذكرى 25 يناير بمصر

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، الكشف عن أحد المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقالت إن قطاع الأمن الوطني رصد إعداد قيادات التنظيم الهاربة في تركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الإقتصادية بالتزامن مع ذكرى "25 يناير"، وتكليف عناصر التنظيم داخل مصر لتنفيذ المخطط من خلال عدة محاور.



وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن من بين محاور المخطط، العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية، وقيام التنظيم فى سبيل ذلك باستحداث صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع "فيس بوك" لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (تليغرام) تتولى كل منها أدواراً محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة المصرية.



وأوضح البيان أن من محاور المخطط قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم داخل مصر بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبى، وكذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة المصرية، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الإدعاءات.



وأشار البيان إلى تكليف التنظيم لحركة "حسم" المسلحة التابعة له بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العباده المختلفه بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتوفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.



وقال البيان إن جهود المتابعة أسفرت عن تحديد المجموعات الإلكترونية التى تضطلع بعمليات الإستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة المصرية، حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمه عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسماريه لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات)، وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابى، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة فى نشاطهم وهى (طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية).



وأسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في هذا المخطط ومن بينهم بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، وكذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عُثر على (عدد 20 سلاح آلي – 12 بندقية خرطوش - 2 سلاح متعدد - بندقية قناصة - وقواذف آربي بي جي وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة – 7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار- مواد تُستخدم فى تصنيع المتفجرات – أدوات تنكر وتخفي".



وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فى هذا المخطط، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجاري ضبط باقي العناصر الهاربة، وأكدت وزارة الداخلية المصرية على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين ودعت الشعب المصري إلى الحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.