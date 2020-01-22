لبنان.. تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا برئاسة حسان دياب

المصدر: بيروت - متابعات الإمارات اليوم

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالى ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وتعهد رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب بتعامل حكومته مع مطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.

وفي كلمة بعد فترة قصيرة من توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، قال دياب إن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها «فريق إنقاذ» وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

وقال حسان دياب،أن الحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين وليست حزبية، وأضاف،نتعهد باستعادة الأموال المنهوية وحماية الفقراء. وتابع قائلا، أدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان.

ومضى حسان دياب قائلا، أحيي الإنتفاضة التي دفعت لبنان فانتصر.

وتابع إن الوطن يعيش مرحلة صعبة من تاريخه.

وحسب «العربية» جاءت الحكومة على الشكل الآتي:

- رئيس الحكومة حسان دياب

- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر

- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي

- وزير المال: غازي وزني

- وزير الخارجية: ناصيف حتي

- وزير الاتصالات: طلال حواط

- وزيرة العدل: ماري كلود نجم

- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار

- وزيرة العمل: لميا يمين

- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر

- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

- وزير الشباب والرياضة: فارتي أوهانيان

- وزير التربية: طارق المجذوب

- وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة

- وزير البيئة وشؤون التنمية الإداريّة: دميانوس قطار

- وزير الصحة: حمد حسن

- وزير الزراعة: عباس مرتضى

- وزير الصناعة: عماد حبّ الله

- وزيرة المهجّرين: غادة شريم

- وزيرة الإعلام: منال عبدالصمد

وتجمع عدد من المحتجين الرافضين لحكومة حسان دياب، إثر ورود معلومات عن اقتراب تشكيل الحكومة، في وسط بيروت، بالقرب من المجلس النيابي.

وأعلن المحتجون الرافضون للحكومة الجديدة أن هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، «لذلك هذه الحكومة مرفوضة» ودعوا إلى إسقاطها قائلين إن «الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وهي حكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر».

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.