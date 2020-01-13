إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران لساعات بتهمة «التحريض»

المصدر: عواصم - وكالات

اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكير، أول من أمس، لساعات بتهمة «وجوده في احتجاجات السبت في العاصمة الإيرانية».

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده أوقفت لفترة وجيزة السفير البريطاني روب ماكير بعد أن اشتُبه في أنه أجنبي يشارك في «تجمّع غير قانوني» وأُطلق سراحه بعد التعرّف عليه.

وكتب عراقجي على «تويتر»: «لم يتم احتجازه. أُوقف كأجنبي مجهول في تجمع غير قانوني»، مشيراً إلى أنه أُطلق سراحه بعد ربع ساعة من التعرّف عليه.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران استدعت السفير البريطاني بشأن حضوره تجمعاً مناهضاً للحكومة.

وبحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» المقربة من الأمن الإيراني، من مصادر فإنه تم اعتقال سفير بريطانيا ساعات عدة ثم أفرج عنه.

وأكدت «تسنيم» أن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران كان بتهمة «التحريض».

وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضراً خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران، وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.

من جهته، نفى السفير البريطاني لدى طهران، أمس، مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية.وكتب روب ماكير، على «تويتر»: «يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة». وأضاف «لقد ذهبت إلى حدث قُدّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752»، التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء بواسطة صاروخ إيراني.

وأكد في تغريدات باللغتين الإنجليزية والفارسية «غادرت مكان (الوقفة) بعد خمس دقائق من بدء البعض بإطلاق هتافات» ضد السلطات. وأشار إلى أنه اعتُقل بعد نصف ساعة من مغادرته المكان. وأوضح: «تم احتجازي لنصف ساعة».في المقابل، اعتبرت بريطانيا اعتقال طهران لسفيرها انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان: «اعتقال سفيرنا في طهران من دون مبرّر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي».بدورها، طالبت واشنطن إيران بالاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني في طهران.

على صلة أحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران أمس، بعد توقيف السفير البريطاني لاتهامه بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب:

«اعتقال سفيرنا في طهران من دون مبرّر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي».