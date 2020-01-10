إيران تعلن السبت سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية

المصدر: عواصم - رويترز

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع إن إيران ستعلن السبت سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف.

وسيتم الإعلان بعد اجتماع لجنة مختصة بحوادث الطيران لكن التقرير لم يقدم أي تفاصيل عن المعلومات التي تم التوصل إليها.

على صلة قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستيكو الجمعة إن إيران تتعاون في التحقيق بشأن تحطم الطائرة وإن كييف لا تستبعد إلى الآن أي تفسير لما حدث.

وقالت كندا ودول أخرى إن الطائرة أسقطها صاروخ إيراني ربما بالخطأ لكن بريستيكو كان أكثر حذرا وقال إن أوكرانيا لا تريد أن تخلص إلى نتائج الآن بشأن سبب التحطم.

ومع ذلك قال رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني إيفان باكانوف إنه يضع تصورين في صدارة ترتيب الأولويات لما يمكن أن يكون سبب التحطم هما صاروخ أو إرهاب.

وأضاف بريستيكو أن مكان تحليل الصندوقين الأسودين لا يزال محل نقاش لكن أوكرانيا تريد أن يتم تحليلهما في كييف.

وتنفي إيران أن تكون الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-800، أُسقطت بصاروخ كما ترفض إشارات إلى أن موقع تحطم الطائرة تم تجريفه.

وقال بريستيكو أيضا إنه لا يمكنه تأكيد أن هناك جرافات في الموقع.

وقال هناك تصورات كثيرة لما يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة التي لقى جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا حتفهم.

وقال بريستيكو في إفادة عبر التلفزيون في كييف «لا نرفض أيا من التصورات... نريد الوصول إلى الحقيقة». وأضاف «في الوقت الحاضر ليس لدينا سبب للقول إن السلطات الإيرانية لا تنسق خطواتها (معنا) أو لا تتفاعل بما يكفي مع أوكرانيا».