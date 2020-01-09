مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من أوروبا

المصدر: لندن - وكالات

وافق مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي اليوم على مشروع قانون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكست» الذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 يناير الحالي.

وصوت المجلس العموم بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسيطرح القانون الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 يناير قبل يومين من موعد «بريكست».

ويعد تمرير القانون في مجلس العموم انتصار لرئيس الوزراء البريطاني الذي تعهد بخروج بريطانيا من الكتلة في الموعد المحدد.

وأنهى فوز أنصار جونسون في حزب المحافظين، بأغلبية مريحة في انتخابات الشهر الماضي، سنوات من الجمود السياسي حول «بريكست»، وسمحت بتمرير القانون بالرغم من معارضة الأحزاب الأصغر.