بالفيديو.. أميركا تستعرض عضلاتها في"مسيرة الفيل" بـ52 مقاتلة بعدد الأهداف الإيرانية

استعرضت الولايات المتحدة، أمس، عضلاتها العسكرية من خلال استعراض سلاح الجو الأميركي للقوة باقلاع 52 طائرة مقاتلة من طراز «F-35A» مدججة بكامل أسلحتها الهجومية، وذلك في دفعة واحدة خلال ما يسمى بـ"مسيرة الفيل"، حيث يشير مصطلح "مسيرة الفيل" إلى تجمع المقاتلات العسكرية بشكل منتظم قبل إقلاعها.

ووفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطاني، أقلعت الطائرات الـ52، التي تبلغ قيمتها 4.2 مليارات دولار، من قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا، أمس.

ونفذت المقاتلات تدريباً جوياً كبيراً، ركز على الاستعداد وقدرة سلاح الجو الأميركي على نشر قوات كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال، أول من أمس، إن بلاده حددت 52 هدفاً لضربها داخل إيران إذا تعرضت القوات أو المنشآت الأميركية لأي هجوم.

وكتب ترامب على حسابه على «تويتر»، مدافعاً عن قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، أن «رقم 52 هو عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران عام 1979 لأكثر من عام».

وقال إن «بعض هذه المواقع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيران وفي الثقافة الإيرانية. وستتعرض هذه المواقع وإيران لضربات سريعة وقوية. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديد».

WATCH: 52 F-35s launched in rapid succession from @HAFB today! @388fw & @419fw conducted a combat power exercise part of normal, scheduled training operations and not a response to any current events.



The fighter wings are home to 78 aircraft.



Via @Fox13 pic.twitter.com/fHFlGTyp05