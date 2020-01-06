زلة لسان «نووية» تحرج نتنياهو وتوقعه في خطأ كبير

المصدر: القدس المحتلة ■ رويترز

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، عن تحويل إسرائيل إلى قوة نووية، في زلة لسان على ما يبدو خلال اجتماع للحكومة، قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، إذ إنها تتبع منذ عقود سياسة تكتم حول القضية.

ووقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفاً بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص لإنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال «أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية»، ثم تدارك الخطأ بسرعة، مضيفاً «قوة في مجال الطاقة». وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم، ثم واصل تصريحاته.

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادراً ما يصدر عن نتنياهو، أحد أكثر الساسة حنكة في إسرائيل.

من جهة أخرى، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 133 فلسطينياً، بينهم 28 قاصراً، في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2019، نتيجة سياسة إطلاق النار المنفلتة.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال قتلت 104 في قطاع غزة، و26 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وثلاثة داخل إسرائيل.

وأوضح، في تقرير أصدره أمس، أن معظم الضحايا قُتلوا كنتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبّقها إسرائيل، بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وبدعم من جهاز القضاء.

وأضاف أن «تصريح المدّعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بأن هناك معطيات تستدعي فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب، يتقصّى بعض جوانب هذه السياسة، يصبح واجباً يقتضيه الأمر الواقع، ذلك على خلفيّة رفض إسرائيل تغيير سياساتها الفتّاكة والمخالفة للقانون».

ولفت «بتسيلم» إلى أنه «في قطاع غزة قتلت قوات الأمن 104 فلسطينيين، بينهم سبع نساء و22 قاصراً»، وقال إنه «في الضفة الغربية، وضمنها القدس الشرقية، قتلت قوات الأمن 26 فلسطينياً، بينهم خمسة قاصرين»، فيما «قتل مواطنون إسرائيليون فلسطينيين اثنين أثناء رشقهم حجارة نحو مواطنين إسرائيليّين، أو مشاركتهم في مواجهات».

وأشار إلى أنه «في المقابل، شهد عام 2019 مقتل سبعة مدنيين إسرائيليين على أيدي فلسطينيّين، ثلاثة من هذه الأحداث جرت في الضفة الغربية، من بينها مقتل فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، أمّا الأربعة الآخرون فقُتلوا جرّاء إطلاق قذائف على إسرائيل. إضافة إلى ذلك قتل فلسطينيون جنديّين اثنين في الضفة الغربية».

وأشار «بتسيلم» إلى أن تحقيقاته «في ملابسات مقتل فلسطينيين خلال عام 2019 أظهرت أن معظمهم قُتل كنتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبقها إسرائيل في المناطق المحتلة».

وقال: «تطبيق هذه السياسة في قطاع غزة يشمل قصف مناطق مكتظة بالسكان، وإصدار تعليمات مخالفة بوضوح للقانون تأمر قوات الأمن بإطلاق النيران الحية على متظاهرين عزّل قرب الشريط الحدودي، ومازالت هذه التعليمات، سارية المفعول حتى بعد أن اعترف الجيش في يوليو 2019 بأنه قتل بهذه الطريقة أشخاصاً دون أي سبب أو داعٍ».

وشدد «بتسيلم» على أن إسرائيل «تطبّق سياسة إطلاق النار هذه منذ سنوات طويلة، ورغم نتائجها المروعة، بقيت السياسة دون تغيير».

255 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافيين خلال 2019

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، أمس، بأن 255 انتهاكاً إسرائيلياً وقعت بحق صحافيين في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2019.

وقالت إن «قوات الاحتلال تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحافيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والمخططة، والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ومنع إيصالها إلى الرأي العام ».

وأضافت أن تصاعد هذه الجرائم «يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحافية العربية والدولية».

وأوضحت أن عدد المصابين من الصحافيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح وغيرها من الاعتداءات أخرى بلغ 145 مصاباً، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم تنتج عنها إصابات 90 حالة.