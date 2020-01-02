تحطم طائرة عسكرية سودانية في غرب دارفور

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز «أنتينوف 12» بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم، وفق ما أكد مصدر عسكري لفرانس برس.

ولم يتسن للمصدر تحديد إن كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.

وقال المصدر في اتصال من مدينة الجنينة إن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وإفريقية.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن لفرانس برس مساء الخميس تحطم الطائرة، وأضاف «إننا نجمع المعلومات الآن».

وحسب وسائل إعلام سودانية، تزامن سقوط الطائرة مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى المنطقة المضطربة.

وأفادت بأن ثلاثة قضاة وموظف برنامج الغذاء العالمي كانوا على متنها، بالإضافة إلى طاقمها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر السوداني قد أعلنت الخميس أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل في مخيم كردينق للاجئين جراء النزاع في الإقليم.