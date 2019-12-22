روسيا تواصل مشروع الغاز رغم العقوبات الأميركية

المصدر: عواصم - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن موسكو ستمضي قدماً في مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، في تجاهل منها للعقوبات الأميركية.

وأضافت الوزارة في بيان: «روسيا نفذت، وستستمر في تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بغض النظر عن العقوبات التي يفرضها أي طرف».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع أول من أمس، قانوناً تضمن تشريعاً يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي «نورد ستريم 2»، الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع «نورد ستريم 1» الشمالي إلى ألمانيا.

ومن جانبها، قالت المجموعة المسؤولة عن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، أمس، إنها تسعى لاستكمال الخط الذي سيعزز إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في أسرع وقت ممكن، بعد أن أوقفت شركة مقاولات كبرى أعمال مد الخط، بسبب عقوبات أميركية.

وأبدت المفوضية الأوروبية تحفظاً على العقوبات الأميركية على مشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وأعلنت المفوضية، أمس، أنه تجري حالياً مراجعة التداعيات المحتملة على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع، وأكدت المفوضية على نحو مبدئي، رفض أي عقوبات ضد شركات أوروبية تقوم بأعمال وفقاً للقانون، مضيفة أن هدف المفوضية هو دائماً إدارة مشروع «نورد ستريم 2»، على نحو شفاف، وغير تمييزي، وإخضاعه لإشراف مناسب.