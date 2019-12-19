ترامب.. ثالث رئيس أميركي يتجرّع مرارة كأس العزل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصبح الرئيس الأميركي الـ45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، ثالث رئيس أميركي تتم مساءلته، وذلك بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب على اتهامه رسمياً بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، اليوم، على بندين لمساءلة ترامب في التصويت، أصبح الطريق ممهداً لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر وداً تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه، أم لا.

وأول رئيس تجرع مرارة المساءلة كان أندرو جونسون عام 1868، الذي تولى منصبه بعد أبراهام لينكولن، أما السبب فكان إقالته لوزير الحرب إدوين ستانتون.

وفي حين صوت مجلس النواب على مساءلته، في 24 فبراير 1868، برأه مجلس الشيوخ لاحقاً بعد أسابيع من المحاكمة.

وقد حظي الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أيضاً بنصيبه من إجراءات المساءلة، وذلك على خلفية استغلال منصب «حاكم ولاية أركنسو» بداية للحصول على قرض مصرفي، ثم توالت الاتهامات لكلينتون، من قضية تحرش، إلى إقامة علاقة مع متدربة بالبيت الأبيض في ما عرف حينها بقضية مونيكا لوينسكي الشهيرة.

أطلق مجلس النواب إجراءات مساءلته عام 1998، وأقر عزله، إلا أن الاتهام سقط بدوره على أدراج مجلس الشيوخ.

أما الرئيس السابق ريتشارد نيكسون الذي انتخب عام 1973 لفترة رئاسية ثانية، فقد استبق مساءلته في مجلس النواب، على خلفية قضية التجسس الشهيرة التي عرفت في حينه بـ«ووتر غيت»، وشغلت الرأي العام الأميركي والعالمي على السواء، بتقديم استقالته.