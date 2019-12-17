بري والحريري يحذران من جر لبنان إلى الفتنة

المصدر: بيروت - رويترز

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري من الصراع اليوم الثلاثاء بعد وقوع اشتباكات بين أنصار جماعتي حزب الله وأمل الشيعيتين وقوات الأمن مما أثار مخاوف من زيادة الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وحث بري والحريري في بيان بعد اجتماعهما اليوم الثلاثاء اللبنانيين «على التحلي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهدا نحو جر البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن ان تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وأولا وأخيرا أفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

وشدد البيان على أن «الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع بتشكيل الحكومة».

وكانت قوات الأمن قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ليلة أول من أمس في وسط بيروت لتفريق أنصار حركة أمل التي ينتمي إليها بري وحليفتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال شهود إن مئات الشبان انطلقوا على دراجات نارية في وسط بيروت وهم يهتفون ويلوحون براياتهم الحزبية. وأشعل الشبان النار في إطارات سيارات ورشقوا قوات الأمن بحجارة ومفرقعات.

وقالت قوات الأمن الداخلي أمس إن 65 شرطيا أصيبوا في أعمال العنف الليلة قبل الماضية كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص.