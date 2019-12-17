«ناتو»: نساعد العراقيين للحيلولة دون عودة «داعش»

المصدر: الكويت – د.ب.أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يساعد العراقيين، للحيلولة دون ظهور تنظيم «داعش» مرة أخرى، والذي لايزال يمثل خطراً، رغم إحراز تقدم في القضاء عليه.

وأشاد ستولتنبرغ، خلال كلمته أمس في جلسة نقاشية أقيمت في مركز الناتو بالكويت، بعنوان «15 عاماً على مبادرة إسطنبول للتعاون والإنجازات والتطلعات المستقبلية»، بالشراكة مع دول الخليج، قائلاً: «أصبحت أفضل وأكثر فاعلية»، مشدداً على أن أمن الخليج من أمن الناتو.

وأكد تعاون أعضاء مبادرة إسطنبول، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعاون السعودية وسلطنة عمان غير العضوتين في المبادرة، لما فيه مصلحة أمن منطقة الخليج، ودول حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي، الشيخ ثامر العلي، في كلمة مماثلة، بالجهود المتعددة لحلف الناتو في عمليات حفظ السلام، وضمان الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد السياسة الراسخة في الحلف، والرامية لردع ومواجهة التحديات الأمنية المتعددة، سواء العسكرية منها أو المتعلقة بالإرهاب والحرب السيبرانية.

وأكد رغبة الكويت، ودوّل مبادرة إسطنبول، في التنسيق والتعاون مع الحلف لمواجهة هذه التحديات.