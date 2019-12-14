مواجهات أمام البرلمان اللبناني وقوات الأمن تستخدم قنابل الغاز

المصدر: بيروت - وكالات

وقعت مواجهات بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين مساء اليوم أمام مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، حاول متظاهرون الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وقد انتزعوا الحواجز الحديدية لكن عناصر القوى الأمنية أعادوها إلى مكانها. وحصل توتر تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد بعض المحتجين إلى انتزاع أحواض المزروعات وكل ما طالته أيديهم، ووضعها كحاجز بينهم وبين العناصر الأمنية.

وأدت القنابل المسيلة للدموع إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات إغماء عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على إسعافهم.

إلى ذلك أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى سقوط جرحى أثناء المواجهات، وسط أنباء عن اعتقال عدد من الشبان.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة اللبنانية، في بيان، إن عناصر مكافحة الشغب تعرضت لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل مناصرين لحزب الله وحركة أمل، ما اضطرها لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وقام أنصار حركة أمل وحزب الله بإضرام النيران بالإطارات المطاطية، وألقوا بها باتجاه القوى الأمنية وسط بيروت، فيما حاول آخرون اقتحام ساحة الشهداء.

وطالبت الشرطة اللبنانية، في بيانها، بوقف الاعتداء على قواتها، مهددة باتخاذ إجراءات إضافية أكثر حزماً تجاه المعتدين.

يأتي ذلك بينما تشهد المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء بوسط بيروت انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن.

وكان المتظاهرون قد دعوا إلى وقفة احتجاجية مساءً اليوم أمام البرلمان قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية، الإثنين؛ للمطالبة بتسمية رئيس للحكومة من خارج الطبقة السياسية، وتأليف حكومة من شخصيات غير حزبية ومتخصصين.