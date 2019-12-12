الإمارات تدعم مركز التكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المصدر: لاهاي – وام

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم تأسيس مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية، حيث أشرفت سفير الدولة لدى هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، على تسليم المساهمة.

وقالت إن هذه المساهمة تأتي استمراراً لدعم دولة الإمارات المستمر لعمل المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرة إلى حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت دعم الإمارات للجهود الرامية إلى تحسين سبل تطبيق الاتفاقية على المستوى الدولي، والعمل على رفع قدرة المنظمة لمواكبة آخر التطورات في العلوم والتكنولوجيا.