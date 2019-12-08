البيت الأبيض: تحقيقات «عزل ترامب» لا أساس لها

المصدر: واشنطن - وكالات

رد البيت الأبيض، قبل انقضاء المهلة النهائية لدعوة الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب، في التحقيق المتعلق بإجراءات عزله، باستنكار العملية القانونية بأكملها، باعتبار «أن لا أساس لها».

وقال محامي البيت الأبيض، بات سيبولوني، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي جيرولد نادلر: «كما تعلمون، تحقيقكم لا أساس له بالكامل».

وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحاً في قوله إن «الديمقراطيين أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية».

وبعث سيبولوني الرد قبيل الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية، وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين أنه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في تأمين غالبية، لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلا أنه من المؤكد أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أصدرت أمراً للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة، وقد تصوغ اللجنة البنود، وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر الجاري، بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين، واستمعت إلى شهود، وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

ولم يعزل أي رئيس أميركي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة، واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، في 1974، بعدما بدأ مجلس النواب العملية، على خلفية فضيحة فساد «ووترجيت».

محامي البيت الأبيض:

• «الديمقراطيون أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية».