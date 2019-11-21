الرئاسة الفلسطينية: السياسات الأميركية خطر يهدّد بحرق المنطقة

المصدر: رام الله – د.ب.أ

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن سياسات الإدارة الأميركية خطر على أمن المنطقة وتهدد بحرقها بأسرها. وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن «استمرار أخطاء الولايات المتحدة سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأميركية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد».

واعتبر أبو ردينة أن واشنطن «ترتكب خطأ تاريخياً من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث».

وقال إن «المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وهوية مدينة القدس كمدينة فلسطينية عربية على الأرض».

وأضاف أن «الحل الذي يرضي الشعب الفلسطيني هو الكفيل بإنهاء الحرائق المدمرة الموجودة، لذلك على الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها الخاطئة، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه مهما كانت الصعاب». وقال «إن شعبنا قادر على إفشال المؤامرة تماماً كما أفشلها في السابق، والدولة الفلسطينية المستقلة ستقام عاجلاً أم أجلا، والقدس بمقدساتها وهويتها وإرثها ستكون السد والدرع الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني».