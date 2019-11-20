بدء مشاورات حكومة تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، مشاوراته، أمس، في قصر الضيافة بضاحية قرطاج مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب حديثاً، من أجل التوصل إلى تشكيل الائتلاف الحكومي، وضمان الأغلبية المطلوبة. وأعلن الجملي، في رده على استفسار لصحافيين، أنه مع خيار أن تبقى وزارات السيادة محايدة، وتتعلق تلك الحقائب بوزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. وقال الجملي، الذي يقدم نفسه كشخصية مستقلة: «بدأت المشاورات الرسمية مع الأحزاب، وستنطلق في مرحلة ثانية المشاورات مع الكفاءات الوطنية والمنظمات». وستكون أمام الجملي مهلة شهر تمدد مرة واحدة، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.