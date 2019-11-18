آلاف العراقيين يضربون عن العمل دعماً لمطالب المتظاهرين

المصدر: بغداد - وكالات

نظم الآلاف من المواطنين العراقيين، أمس، إضراباً طوعياً عن العمل تم فيه إغلاق عدد من الأبنية الحكومية والمدارس والأسواق والمحال التجارية، في مشهد غير مسبوق، دعماً لمطالب التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال شهود عيان، إن الآلاف من طلاب المدارس والجامعات والدوائر الحكومية خرجوا إلى الشوارع في مناطق متفرقة من بغداد وعدد من المحافظات لتأييد مطالب المتظاهرين، وذكر الشهود أن السلطات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى أغلقت الطرق والجسور ونشرت قوات إضافية لمنع تدفق المشاركين في الإضراب من الوصول إلى ساحات التظاهر للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك ببغداد، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.

وتوقف العمل في أغلبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، وفقاً لمراسلي وكالة «فرانس برس».

وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، على حرق إطارات لقطع الطرق ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم.

وفي مدينة الحلة، حيث أغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.

وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان وذي قار اعتباراً من أمس، عطلة رسمية على خلفية الإعلان عن الإضراب العام عن العمل، بينما طلبت وزارتا التعليم العالي والتربية من طلبة الجامعات والكليات والمراحل الدراسية الأولية كافة الانتظام بالدراسة وعدم المشاركة في الإضراب العام.

ونشرت الحكومة العراقية تعزيزات أمنية في الشوارع لحماية التطورات الجديدة في الشوارع وضبط الأمن، وقالت الشرطة إن هناك تعاوناً بين القوات الأمنية والمتظاهرين وتم تشكيل دوريات بالتعاون مع المتظاهرين لحماية ساحة التظاهرات، فيما استمرت السلطات الإيرانية في منع دخول المسافرين العراقيين عبر منفذ الشلامجة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية، وسمحت فقط باستمرار حركة الشاحنات التجارية بين البلدين.