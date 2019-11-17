«البندقية» الغارقة ترفع الطوارئ إلى مستوى استثنائي

المصدر: البندقية - أ.ف.ب

رفعت مدينة البندقية (فينيسيا) في إيطاليا، حالة الطوارئ إلى مستوى استثنائي، حيث أصدرت سلطات الحماية المدنية «إنذاراً أحمر» للطقس، أمس، محذرة من عواصف عنيفة، بعد أن اجتاحت المياه المدينة الشهيرة، وأغرقت الجزء الأكبر منها.

وغرقت كنائس ومحال ومنازل في المدينة المعروفة بقنواتها المائية، إثر ارتفاع غير مسبوق لمستوى المياه، الذي سجل الثلاثاء الماضي رقماً قياسياً لم يحدث طوال نصف قرن، وقال رئيس البلدية لويجي برونيارو: «البندقية تدمرت، نتحدث عن أضرار بنحو مليار يورو، تعود ليوم واحد فقط».

وحذر وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، خلال تفقد الأضرار، من أن أعمال ترميم المدينة ستكون ضخمة، وقال إن أكثر من 50 كنيسة تعرضت لأضرار، مضيفاً: «رؤية هذه الأماكن بشكل مباشر يعطي صورة عن كارثة أكبر بكثير عما تظهره المشاهد التلفزيونية».